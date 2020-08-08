На Житомирщині вантажівка влетіла у маршрутку: її пасажири і водій загинули
Укрінформ
У Коростенському районі Житомирської області внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою загинули водій і троє пасажирів мікроавтобуса.
Про це кореспондента Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.
«За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою, в якій перебували водій і троє пасажирів», - розповіли в поліції.
Наразі відомо, що водій маршрутки і троє пасажирів загинули.
ДТП сталася близько 17.00. На місці події працюють правоохоронці.