На Житомирщині вантажівка влетіла у маршрутку: її пасажири і водій загинули

У Коростенському районі Житомирської області внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою загинули водій і троє пасажирів мікроавтобуса.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

«За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою, в якій перебували водій і троє пасажирів», - розповіли в поліції.

Наразі відомо, що водій маршрутки і троє пасажирів загинули.

ДТП сталася близько 17.00. На місці події працюють правоохоронці.