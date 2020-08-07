В Україні наступного тижня побільшає дощів і поменшає спеки

В Україні 8 серпня без опадів, вдень 25 - 35°, наступного тижня очікується зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"8 серпня в Україні без опадів, лише вдень у прикарпатських областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 8-10 серпня.

У Києві 8 серпня сухо, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. На Київщині також без опадів, вночі 14-19°, вдень 25-30°.

9 серпня у західних областях України очікуються дощі. Вдень 10 серпня опади можливі у північних та Вінницькій областях. Температура у південній частині вночі 16-21°, вдень 27-32°; на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві і Київській області 9 серпня без опадів, вдень 10 серпня невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

11 серпня у західних та північних областях, 12 серпня в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 20-22°; вдень 24-29°, у південній частині до 32°, 12 серпня у західних та північних областях 21-26°.