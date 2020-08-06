Начальник поліції Миколаївщини обіцяє жорстко реагувати на хамство з боку правоохоронців

У роботі правоохоронців Миколаївщини головними будуть превентивна діяльність і підняття рівня довіри населення до Національної поліції.

Такі основні напрямки діяльності роботи окреслив на своїй першій пресконференції 6 серпня 34-річний начальник ГУ Нацполіції в Миколаївській області полковник Сергій Шайхет.

Він став одним з наймолодших регіональних керівників поліції України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше і головне моє завдання – це превентивна діяльність і наведення ладу на вулицях. Також я намагатимусь підвищити рівень довіри населення до Національної поліції. Для мене є принциповим те, щоб кожен працівник спілкувався на «Ви». Я буду жорстко реагувати на факти хамства з боку поліції. Мене так виховали, і я вимагатиму того ж від підлеглих», - сказав Шайхет.

Він також зазначив, що в найближчому майбутньому також планується збільшення кількості правоохоронців на вулицях міст з метою запобігання злочинам.

Керівник обласної поліції також окремо наголосив на злочинах, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів. «Зараз реєструються кримінальні провадження, які стосуються бюджетів міста та бюджету області. Ці справи будуть розслідуватися, і ми будемо про це звітувати. Ми змусимо, щоб ці гроші працювали на область і місто, а не на конкретних людей», - заявив він.

Шайхет також висловив здивування у зв'язку з тим, що в Миколаєві не встановлено достатньої кількості камер відеоспостереження.

«Як ви розумієте, люди, які скоюють правопорушення, щодень стають "розумнішими", розуміють методи роботи поліції. Тому відеокамери є одним з основних джерел збирання доказів та розкриття злочинів. Мені відомо, що міська рада виділила кошти на встановлення камер, і я впевнений, що ми їх отримаємо. Це заощадить наш час і поліпшить безпеку в місті», - впевнений керівник обласної поліції.

Водночас, на запитання журналістів, якими досягненнями він завдячує такій високій посаді і званню в досить молодому віці, Шайхет відповів, що завжди добре виконував свою роботу на різних посадах і розкривав злочини.

Він також коротко ознайомив журналістів зі своєю біографією. Народився у місті Луцьку в 1986 році, майстер спорту. Розпочинав професійну діяльність у Києві, потім перевівся до Одеси. Був інспектором, слідчим, начальником відділу, остання посада – заступник начальника головного управління - начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Одеської області. Одружений, має двох доньок.

Як повідомлялося, 22 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив нового керівника ГУНП у Миколаївській області Сергія Шайхета.