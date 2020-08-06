На Луганщині знешкодили вибухівку, закладену біля газопроводу

Поліцейські Луганщини запобігли терористичному акту із застосуванням вибухівки неподалік Сєвєродонецька.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Уранці до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера аварійної газової служби про те, що під час обходу газопроводу поблизу с. Пурдівка виявлено предмет, схожий на розтяжку», - написала Погукай.

Поліцейські оточили місце події та перекрили дорожній рух, а спеціалісти газової служби зупинили подачу газу.

Під час огляду території вибухотехніки виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, поінформувала Погукай.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання особи, причетної до злочину. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Село Пурдівка, яке лежить практично на околиці Сєвєродонецька, є місцем відпочинку для місцевих жителів.