Спека до +36° і дощ лише за заході – якою буде погода до кінця тижня
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"6 серпня невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 35°, в Карпатах 19-24°", - йдеться в повідомленні.
У наступні два дні, 7-8 серпня, синоптики також обіцяють без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень 8 серпня місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура у південній частині країни та на Дніпропетровщині вночі 17-22°, вдень 31-36°; на решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, в західних та північних областях 25-30°.
Впродовж 9-10 серпня в Україні переважно без опадів, лише у західній частині можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°; у південній частині вночі 15-21°, вдень 27-32°.
У Києві та Київській області 6 серпня збережеться суха погода. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 30-32°; по області вночі 13-18°, вдень 28-33°.
Також 7-8 серпня у Києві буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Переважно без опадів очікується в столиці й 9-10 серпня. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.