На Донеччині відновлюють електропостачання прифронтових Травневого та Гладосового

На Донеччині розпочалися роботи щодо відновлення електропостачання населених пунктів Травневе та Гладосове, знеструмлених 20 липня внаслідок бойових дій російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це 4 серпня повідомляє сайт Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

"Розпочато роботи з відновлення електропостачання населених пунктів Травневе та Гладосове Бахмутського району, що були знеструмлені 20 липня внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей ремонт став можливим після отримання гарантій безпеки для проведення робіт.

Станом на 18.00 було частково заживлено н.п. Травневе, 5 серпня планується продовження ремонтно-відновлювальних робіт.

Також повідомляється, що упродовж дня тривали роботи з відновлення електропостачання н.п. Мар‘їнського та Великоновосілківського районів, де 31 липня внаслідок непогоди було значно пошкоджено електричні мережі.

Станом на 18.00 частково знеструмленими залишаються два населених пункти. До проведення зазначених робіт було залучено 11 бригад та 10 одиниць спецтехніки енергопостачальної компанії.