В Україні температура підніметься до +32°

В Україні у середу невеликі опади ймовірні лише на Закарпатті та Прикарпатті, температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

У понеділок в Україні невелика хмарність, без опадів; лише на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°, в Карпатах 20-24°.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 14-16°, вдень близько 30°, на Київщині вночі 12-17°, вдень 27-32°.

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Згідно з прогнозом на 6-7 серпня, в Україні буде сухо. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°; на півдні країни вночі 17-22°, вдень 31-36°.

На Київщині 6-7 серпня також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

Згідно з прогнозом, в Україні 8- 9 серпня переважно без опадів, лише 8 серпня вдень в Карпатському регіоні, 9 серпня у західних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, вдень 8 серпня 25-31°, 9 серпня 22-28°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 8 серпня 30-35°, 9 серпня 27-32°.

У столичному регіоні 8- 9 серпня переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 8 серпня 25-30°, 9 серпня 22-27°.