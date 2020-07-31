Початок серпня принесе прохолоду і грози

В Україні у суботу температура знизиться до 10-15° вночі та до 20-25° вдень, невеликі дощі ймовірні вночі у південно-східній, вдень у північних та більшості західних областей.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у південно-східній частині помірні, вдень у північних та більшості західних областей невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25° ( в Карпатах вночі 8-13°, вдень 11-16°); на півдні країни вночі 16-19°, вдень 26-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 1 серпня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°. На Київщині також вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні 2-3 серпня без опадів, лише вдень у неділю в східних та південно-східних областях невеликі дощі. Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 2 серпня 21-26°, 3 серпня 24-29°.

На Київщині 2-3 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°; вдень 2 серпня 21-25°, 3 серпня 24-28°.

Згідно з прогнозом на 4- 5 серпня, у західних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-29°, у південній частині місцями 30-32°, 5 серпня на заході країни 18-23°.

У столичному регіоні 4- 5 серпня без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 24-29°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні опади не очікуються, лише 7-9 серпня у північних, західних та центральних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 14-20°; вдень в західних та північних областях 23-29°, на решті території 27-33°.