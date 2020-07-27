На арктичному Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру
Про це повідомляє AFP із посиланням на Норвезький метеорологічний інститут.
«Увечері 25 липня (о 18 годині за місцевим часом) на Шпіцбергені зафіксували температуру 21,7 градуса Цельсія — це на 0,5 градуса більше за попередній рекордний показник, виявлений ще в 1979 році», - йдеться в повідомленні.
Причиною зростання температури на архіпелазі назвали теплову хвилю. Через неї протягом двох днів до встановлення рекорду температура перевищувала 21 градус. Зазвичай у цей період вона не перевищує 8 градусів.
За оцінками авторів звіту «Клімат Шпіцбергена в 2100 році», середня температура в архіпелазі до кінця століття зросте на 7-10 градусів. Причиною цьому називають зростання викидів парникових газів в атмосферу.
Як зазначають норвезькі метеорологи, за 1971-2017 роки температура на Шпіцбергені вже піднялася на 3-5 градусів, зокрема в зимовий період.