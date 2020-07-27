На арктичному Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру

На норвезькому арктичному архіпелазі Шпіцберген, розташованому за 1300 кілометрів від Північного полюса, зафіксували найвищу за всю історію метеорологічних спостережень температуру.

Про це повідомляє AFP із посиланням на Норвезький метеорологічний інститут.

«Увечері 25 липня (о 18 годині за місцевим часом) на Шпіцбергені зафіксували температуру 21,7 градуса Цельсія — це на 0,5 градуса більше за попередній рекордний показник, виявлений ще в 1979 році», - йдеться в повідомленні.

Причиною зростання температури на архіпелазі назвали теплову хвилю. Через неї протягом двох днів до встановлення рекорду температура перевищувала 21 градус. Зазвичай у цей період вона не перевищує 8 градусів.

За оцінками авторів звіту «Клімат Шпіцбергена в 2100 році», середня температура в архіпелазі до кінця століття зросте на 7-10 градусів. Причиною цьому називають зростання викидів парникових газів в атмосферу.

Як зазначають норвезькі метеорологи, за 1971-2017 роки температура на Шпіцбергені вже піднялася на 3-5 градусів, зокрема в зимовий період.