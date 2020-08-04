Роботу Херсонського лабцентру призупинять, проте тестам довіряти можна – МОЗ

Роботу Херсонського обласного лабцентру, який перевіряла комісія МОЗ після інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, зупинять на день.

Про це у вівторок на брифінгу в Херсонській ОДА заявив, за результатами роботи комісії, в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«При вибірковій перевірці діяльності лабораторних досліджень (в обласному лабцентрі – ред.) ми переконалися, що такі дослідження проводяться відповідно до діючих наказів МОЗ і, в тому числі, відповідно до стандартних операційних процедур, які були розроблені і які були рекомендовані для впровадження на території України в цілому… Базуючись на тих результатах, які ми отримали у ході перевірки, ми можемо сказати, що довіряти результатам , які видає обласний лабораторний центр, можна. Тим не менше, в ході роботи ми з’ясували, що є певна частина організаційних проблем, складнощів, яка пов’язана як з нестачею кадрів, так і з тим, що частково по деяких рекомендаціях була не зовсім злагоджена і чітка робота. І ми порекомендували, щоб лабораторія була зупинена на один день для того, щоб привести частину документів, частину процесів у повну відповідність до стандартів ISO», - зазначив Кузін.

За його словами, це буде технічна перерва у неділю, у цей день зразки на перевірку направлятимуть в обласну інфекційну лікарню, щоб забезпечити безперервність лабораторних досліджень.

При цьому, як зазначив Кузін, якість самих тест-систем саме ця комісія, до складу якої увійшли представники Центру громадського здоров’я МОЗ України та СБУ, не перевірялась, оскільки це компетенція Держлікслужби України.

Він також наголосив, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, що єдиним критерієм, який свідчить про ефективність тест-системи є наявність цього виробу медичного призначення у Національному реєстрі, який публікується на сайті Держлікслужби.

Читайте також: У Херсоні комісія МОЗ перевіряє інформацію СБУ про неякісні тести на коронавірус

«Якщо такий виріб з’являється там, це автоматично каже про те, що виробник забезпечив максимально можливу якість свого виробу. Тест-системи, якими користувалися обласний лабораторний центр, і в тому числі лікарні, …вони є в цьому переліку, вони продовжують там залишатися. По відношенню до цих виробів медичного призначення не було застосовано якихось обмежувальних заходів – ні заборони, ні карантину, ні відклику партії чи частини навіть партії, тому такі тест-системи вважаються повноцінно зареєстрованими і можливими до використання», - зазначив в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Він також підтвердив, що на цих тест-системах працюють і в інших регіонах країни. За його словами, акт за результатами роботи комісії передадуть у МОЗ, у тому числі до Держлікслужби для того, щоб вони розглянули його.

«І у разі, якщо вони знайдуть проблемні місця в їх зоні компетенції, вони будуть застосовувати якісь дії. Попередньо підстав для таких дій немає», - сказав Кузін.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час брифінгу запевнив, що всім результатам тестів, які були проведені в області (а це більше 26 тисяч ПЛР-досліджень), можна довіряти.

«Це головна відповідь, яку я очікував вчора... Питання щодо того, чи були порушені якісь вимоги законодавства під час проведення державних закупівель з боку обласного лабораторного центру – відповідь на це питання вже дасть слідство у рамках якого, я думаю, будуть досліджені всі процедури», - сказав Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня СБУ поінформувала про те, що задокументовано протиправну діяльність посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ України, причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичними методами.

31 липня начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити незалежних експертів для перевірки інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, закуплені обласним лабцентром з обов'язковим інформуванням громадськості та засобів масової інформації про результати перевірки.

У Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ 31 липня спростували інформацію про те, що тест-системи, які були закуплені цією установою для діагностики COVID-19, не рекомендовані до використання. У лабцентрі повідомили, що тест-системи перебувають у реєстрі і вони використовуються не лише на Херсонщині, але й в інших регіонах України.

3 серпня у Херсоні працювала комісія МОЗ, що перевіряла роботу обласного лабцентру.