В Україні прогнозують суху і сонячну погоду, вдень до +30°

В Україні 4 серпня сухо і сонячно, вдень очікується 25-30°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"4 серпня в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 25-30°, у Карпатах 17-22°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики попередили, що 4-6 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 4 серпня без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°. На Київщині також сухо, вночі очікується 10-15°, вдень 25-30°.

5-6 серпня опади в Україні можливі лише на крайньому заході. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 27-32°, на півдні до 34°.

У Києві та Київській області сухо, температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

7 серпня в Україні переважно без опадів, вдень 8 серпня у західних, північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-32°; у південній частині та на Дніпропетровщині 30-35°.

У Києві і столичній області 7 серпня без опадів, вдень 8 серпня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.