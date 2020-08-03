На Електроважмаші знову вимагали погашення зарплатних боргів

Погашення боргів із заробітної плати - це головний виклик зустрічі працівників "Електроважмашу" з т. в. о. генерального директора Олексієм Бунеску у дворі заводу.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться на сторінці заводу у Фейсбуці.

"У Харкові відбулася робоча зустріч т. в. о. генерального директора Олексія Бунеску з працівниками підприємства. Робітники мали змогу задати злободенні питання різного напрямку. Основне питання зборів - виплата заборгованості із заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з колективом Бунеску запевнив, що частина заборгованості буде погашена на поточному тижні. Також паралельно розроблятимуться заходи щодо стабілізації виплат заробітної плати в установлені Колективним договором терміни.

Другий важливий напрям роботи - поповнення портфелю замовлень і налагодження поставок матеріалів.

Для оперативного інформування співробітників про поточний стан справ на підприємстві вже сформований і узгоджений графік відвідування виробничих цехів з боку Бунеску. Так, кожен працівник матиме змогу поставити будь-які питання керівництву.

Як уточнила кореспонденту Укрінформу прессекретар ДП "Електроважмаш" Ольга Луценко, в зустрічі взяли участь близько 100 робітників. Після розмови всі розійшлися по робочих місцях. Інцидентів не було.

Луценко не надала коментар щодо слідства, яке розпочато 17 березня у справі, пов'язаної з фактом нанесення підприємству збитків у сумі більше 13 млн грн.

За словами начальника пресслужби прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, СБУ викрила керівництво ДП "Електроважмаш" у збиткових поставках продукції російському підприємству через посередників. Досудове розслідування здійснюють слідчі Індустріального райвідділу поліції Харкова, робота ще продовжується.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня робітники ДП "Електроважмаш" провели біля адміністративного корпусу акцію у зв'язку з боргами по заробітній платі. Тоді директор заводу Віктор Бусько пообіцяв погасити борги протягом "найближчого часу".

24 червня Орджонікідзевський райсуд Харкова відсторонив Віктора Бусько від посади в.о. гендиректора "Електроважмашу" за підозрою у кримінальному правопорушенні за ч.2 ст. 67 УК України (службова недбалість, яка спричинила важкі наслідки).

17 червня Укрінформ повідомив, що СБУ викрила керівництво ДП "Завод "Електроважмаш" на поставках продукції до країни-агресора. Посадовці заводу під виглядом контракту з європейською комерційною структурою транспортували продукцію до РФ. Протягом 2019-2020 років вони уклали низку завідомо збиткових угод, згідно з якими агрегати та запчастини надходили найбільшому виробнику маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Розрахунки в оборудці проводили в російських рублях.