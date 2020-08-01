Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека

Синоптики прогнозують найближчими днями відсутність спеки та значних опадів, лише місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.

Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

3-4 серпня також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Прикарпатті вдень 4 серпня грозові дощі.

Температура 3 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°, 4 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.

Синоптики прогнозують в західних областях 5 серпня короткочасні дощі, грози, 6 серпня місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.ґ

Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-29°, у південних та східних областях до 32°, 5 серпня на заході країни 18-23°.

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По Києву та області 2 серпня очікується мінлива хмарність і теж без опадів. Температура вночі до 14°, вдень 21-26°.

3-4 серпня також прогнозують на Київщині мінливу хмарність і без опадів. Температура 3 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°; 4 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.

5-6 серпня у Києві та області дощів не очікується, температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.