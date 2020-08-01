Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спека
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
2 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в східних та північно-східних областях місцями невеликі дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°; вдень 21-26°.
Крім того, 2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
3-4 серпня також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Прикарпатті вдень 4 серпня грозові дощі.
Температура 3 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°, 4 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.
Синоптики прогнозують в західних областях 5 серпня короткочасні дощі, грози, 6 серпня місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.ґ
Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-29°, у південних та східних областях до 32°, 5 серпня на заході країни 18-23°.
По Києву та області 2 серпня очікується мінлива хмарність і теж без опадів. Температура вночі до 14°, вдень 21-26°.
3-4 серпня також прогнозують на Київщині мінливу хмарність і без опадів. Температура 3 серпня вночі 8-13°, вдень 22-27°; 4 серпня вночі 11-16°, вдень 25-30°.
5-6 серпня у Києві та області дощів не очікується, температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.