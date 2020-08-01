На Запоріжжі легковик зіткнувся з вантажівкою, четверо загиблих

На трасі Василівка - Бердянськ внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули чотири людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

"1 серпня близько 8-ї години до Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельну аварію на автошляху Василівка-Бердянськ. За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля BМW під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із вантажним автомобілем MАN. У результаті аварії загинули чотири особи, ще один постраждалий госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

Поблизу місця ДТП організовано об’їзд транспорту через сусідні населені пункти. Місце пригоди охороняється виділеними додатковими силами поліції. Слідчі проводять огляд.

Фото: zp.npu.gov.ua