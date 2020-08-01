На Закарпатті фермери вигадали унікальний спосіб вивезення персиків з гірського саду

У Виноградівському районі Закарпаття фермери для транспортування персиків із садів на Чорній горі змайстрували колію протяжністю 300 м, аби доправляти урожай у спеціальних візочках.

Про це повідомляє агропортал SEEDS за інформацією закарпатської телекомпанії М-Студіо.

“На Чорній горі, що на Виноградівщині, персики транспортують донизу у спеціальних візочках по рейках. Рейки протяжністю у 300 метрів змайстрували, аби транспортувати врожай персиків. На горі заввишки у пів кілометра персики вирощує сім’я Тихонових уже більше 17 років.” - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, починали фермери із 5 сортів, нині мають їх понад 30.

Вдалий клімат та грунт дали змогу персику добре прижитися на вершинах. Тут він має вдосталь сонця. Аби в гірського саду було достатньо вологи, на 2 га території облаштували 30 басейнів.

Цього року врожай не надто багатий через дощі. Тож, констатує видання, на ринках Закарпаття ціни на персики стартують від 40 гривень.