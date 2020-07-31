Депутати облради просять перейменувати Івано-Франківський район на Галицькиий

Депутати Івано-Франківської обласної ради просять перейменувати Івано-Франківський район на Галицькиий зі збереженням центру у місті Івано-Франківськ.

Відповідне рішення депутати Івано-Франківської облради ухвалили на сесії, передає кореспондент Укрінформу.

«Вирішили щодо зміни назви Івано-Франківського району на Галицький район, залишивши адміністративним центром місто Івано-Франківськ», - зазначив голова Івано-Франківської облради Олександр Сич.

Його пропозицію підтримали 57 депутатів, присутніх на сесії, двоє утримались.

Пропозицію щодо утворення ще одного району Галицького депутати облради не підтримали.

Звернення про зміну назви Івано-Франківського району депутати облради вирішили направити Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру Денису Шмигалю та депутатам ВР від Івано-Франківської області.

Сьогодні представники Галича оприлюднили на сесії облради звернення, в якому наголосили, що вважають помилкою новий адміністративний устрій без Галицького району.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.

На Прикарпатті створені 62 ОТГ і шість нових районів: Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Верховинський.