Депутати облради просять перейменувати Івано-Франківський район на Галицькиий
Відповідне рішення депутати Івано-Франківської облради ухвалили на сесії, передає кореспондент Укрінформу.
«Вирішили щодо зміни назви Івано-Франківського району на Галицький район, залишивши адміністративним центром місто Івано-Франківськ», - зазначив голова Івано-Франківської облради Олександр Сич.
Його пропозицію підтримали 57 депутатів, присутніх на сесії, двоє утримались.
Пропозицію щодо утворення ще одного району Галицького депутати облради не підтримали.
Звернення про зміну назви Івано-Франківського району депутати облради вирішили направити Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру Денису Шмигалю та депутатам ВР від Івано-Франківської області.
Сьогодні представники Галича оприлюднили на сесії облради звернення, в якому наголосили, що вважають помилкою новий адміністративний устрій без Галицького району.
Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених.
На Прикарпатті створені 62 ОТГ і шість нових районів: Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Верховинський.