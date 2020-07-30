Останній день липня буде спекотним, місцями - дощі й грози

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«31 липня мінлива хмарність. У південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°», - йдеться в повідомленні.

На решті території без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі близько 10°, вдень 13-18°). Вітер в країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У вихідні, 1-2 серпня, в Україні утримається мінлива хмарність. 1 серпня вночі у південно-східній частині помірні, вдень у північній частині невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів. 2 серпня без опадів, лише вдень у південно-східній частині та на Харківщині невеликі дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 16-19°, вдень 26-29°.

Упродовж 3-4 серпня синоптики обіцяють без опадів в Україні, лише 4 серпня в західних областях можливі короткочасні дощі. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-29°, у південній частині та центральних областях місцями 30-32°.

У Києві та Київській області 31 липня буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 22-24°; по області вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Впродовж 1-2 серпня у столиці переважатиме суха погода, лише вдень 1 серпня невеликий дощ. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Читайте також: На Волині сильний вітер зірвав дахи та повалив дерева

Без опадів синоптики обіцяють киянам і 3-4 серпня. Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 23-28° тепла.