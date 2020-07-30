На Волині сильний вітер зірвав дахи та повалив дерева
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Укрінформ
У Волинській області внаслідок ускладнення погодних умов зірвано та пошкоджено дахи житлових будинків, господарчих споруд, повалені дерева.
Про це повідомляє ДСНС.
“На Волині 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) в Горохівському районі зірвано дахи 3 житлових будинків, частково пошкоджено дахи 2 житлових будинків, 2 господарчих споруд ЦРЛ, будинку культури, 2 будівель ЗОШ, будівлі поліклініки, господарчої споруди психіатричного диспансеру, будівлі районного суду та будівлі ремонтної майстерні АТП, повалено 4 дерева”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Луцькому районі повалено 12 дерев. Жертв та постраждалих немає.
Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Від ДСНС залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.