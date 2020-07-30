На Волині сильний вітер зірвав дахи та повалив дерева

Про це повідомляє ДСНС.

“На Волині 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) в Горохівському районі зірвано дахи 3 житлових будинків, частково пошкоджено дахи 2 житлових будинків, 2 господарчих споруд ЦРЛ, будинку культури, 2 будівель ЗОШ, будівлі поліклініки, господарчої споруди психіатричного диспансеру, будівлі районного суду та будівлі ремонтної майстерні АТП, повалено 4 дерева”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Луцькому районі повалено 12 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Від ДСНС залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.