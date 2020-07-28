У курортній Кирилівці злива затопила 10 баз відпочинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.

"28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - йдеться у повідомленні.

У Кирилівці злива затопила 10 баз відпочинку / Фото: ДСНС

Рятувальники за допомогою 5 мотопомп відкачують воду на територіях баз.

Дорога між смт Кирилівка та с. Степок не затоплена, рух безперешкодний.

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Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 мотопомп та 10 рятувальників.

Наразі роботи з відкачування тривають.