У курортній Кирилівці злива затопила 10 баз відпочинку
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.
"28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - йдеться у повідомленні.
У Кирилівці злива затопила 10 баз відпочинку / Фото: ДСНС
Рятувальники за допомогою 5 мотопомп відкачують воду на територіях баз.
Дорога між смт Кирилівка та с. Степок не затоплена, рух безперешкодний.
Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 мотопомп та 10 рятувальників.
Наразі роботи з відкачування тривають.