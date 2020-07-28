Злива підтопила село у Генічеському районі Херсонщини

На Херсонщині у селі Сокологірне злива спричинила підтоплення 45 домоволодінь з присадибними ділянками.

Про це у вівторок кореспонденту Укрінформу повідомив голова Генічеської РДА Андрій Онищенко.

«Через опади підтоплено 45 домоволодінь з присадибними ділянками. Це попередня інформація. Зараз проводиться побудинковий обхід. Загинула домашня птиця – близько 300 голів. Відкачують воду рятувальники, залучена спеціальна техніка. Проводяться всі необхідні дії з локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня», - сказав Онищенко.

За його словами, пізно ввечері 27 липня було проведено оперативну нараду і засідання місцевої комісії з надзвичайних ситуацій. Люди від відселення відмовляються – вони разом з працівниками ГУ ДСНС займаються ліквідацією підтоплення. Як запевнив голова РДА, особливу увагу звертають на допомогу соціально незахищеним мешканцям.

Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в області, на місці чергують працівники районного відділу поліції, їм на допомогу виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення.

За словами заступника начальника поліції Херсонщини Дениса Захарченка, внаслідок сильного дощу рівень води на вулицях населеного пункту сягнув близько 30 см.

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Вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих мешканців і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають понад 150 селян. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі.

Фото: hr.npu.gov.ua