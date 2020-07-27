Сильні зливи підтопили підвали у будинках Франківська
Укрінформ
Станом на 16:00 27 липня до ДСНС надійшло три повідомлення про підтоплення підвальних приміщень в місті Івано-Франківськ.
Про це повідомляє ДСНС України.
"На вулиці Площа Міцкевича підтоплює приміщення кафе; на вулиці К. Данила підтоплює підвал реабілітаційного центру; на вулиці Бельведерська підтоплює офісне приміщення. Продовжують надходити повідомлення про підтоплення в місті Івано-Франківськ підвальних приміщень різних форм власності, а також про ускладнення руху на деяких вулицях через підтоплення", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Як раніше повідомляв Укрінформ, голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів дав сьогодні завдання створити комплексну протипаводкову програму.
Фото: ДСНС