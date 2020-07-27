На Закарпатті розлилися річки і знову підтопили села

На Закарпатті значні опади призвели до підтоплень в окремих населених пунктах в гірських районах - вода розлилася на проїзну частину, зруйновані мостки та берегоукріплення.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС в Закарпатській області.

“27 липня близько 13:00 внаслідок проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівнів води в гірських потічках та річках. Як наслідок, в області підтоплено ряд населених пунктів, зруйновані містки та берегоукріплення. На Воловеччині та Міжгірщині ускладнено проїзд”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у селі Скотарське Воловецького району річкою Веча знищено 1 та пошкоджено 3 містки, підтоплене одне дворогосподарство. Також через вилив води ускладнено транспортне сполучення із 36 дворогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та близько 20 м ґрунтової дороги.

Читайте також: Сильні зливи затопили курортний Бердянськ

У с. Верхній Студений Міжгірського району місцевий потічок розлився на автомобільну дорогу, підтоплено 3 дворогосподарства. У с. Розтока спостерігається розлив місцевого потічка на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра ускладнено під’їзд автомобілів до 10 дворогосподарств.

Для надання допомоги місцевому населенню в розчищенні русла залучалися рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Воловець та державного пожежно-рятувального поста с. Пилипець.

Наразі робота над ліквідацією наслідків негоди триває.

Фото: ДСНС