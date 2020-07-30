На Закарпатті запуск Інтерсіті неможливий через особливості гірського ландшафту - ОДА

На Закарпатті запуск InterCity неможливий, потяг не зможе курсувати в області через особливості гірського ландшафту.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров в рамках публічного звіту громаді за 100 днів роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На Закарпатті запуск InterCity Ужгород-Київ неможливий, потяг не зможе курсувати з області через особливості гірського ландшафту. В горах маємо ділянки залізної дороги, де кут нахилу становить 31% - це унеможливлює рух потягу на швидкості, якою послуговуються електрички InterCity. Тому наразі від цієї ідеї відмовилися”, - сказав Петров.

За його словами, під час випробувальних заїздів згоріло 2 двигуна на локомотивах саме на цих ділянках дороги.

“Якщо знизити швидкість потягу — такий маршрут буде нерентабельним. Та й загалом немає сенсу впроваджувати маршрут, в якому людина має провести 8 годин в дорозі між Ужгородом та Києвом в сидячому положенні,” — пояснив Петров.

На думку обласної влади, для швидкого сполучення регіону зі столицею краще розвивати авіасполучення в області на базі аеропорту “Ужгород”. Наразі аеропорт в Ужгороді не працює уже протягом кількох років, то ж крайня західна область не має авіасполучення зі столицею.

InterCity — денний міжрегіональний швидкісний поїзд, який рухається з середньою швидкістю 80 км/год та максимальною швидкістю 160 км/год у денний час, має вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

В України поїзди InterCity курсують зі столиці в Харків, Запоріжжя, Одесу, Суми та Херсон.