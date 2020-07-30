В Одесі презентували проєкт Палацу спорту з універсальним залом на 3 тисячі глядачів

Презентація проєкту будівництва багатофункціонального спортивно-розважального комплексу з універсальним залом, що вміщує до 3 тисяч глядачів відбулась в мерії Одеси.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

«Нас усіх об'єднує любов до спорту. І якщо Одеса займає лідируюче положення в Україні за кількістю нових пришкільних багатофункціональних спортивних комплексів, то сьогодні ми повинні об'єднатися заради спільної мети – мільйонна Одеса повинна звести сучасний Палац спорту», звернувся міський голова Геннадій Труханов до учасників презентації.

За його словами, міськвиконком уже ухвалив низку рішень, необхідних для включення міста до переліку міст-одержувачів державної субвенції на будівництво багатофункціонального Палацу спорту. Йде офомлення земельної ділянки на вул. Центральний аеропорт, 2 б, площею 2,0 гектара.

В Одесі презентували проєкт Палацу спорту з універсальним залом

Планується, що на першому поверсі Палацу спорту розміститься вестибюль для глядачів, гардероби для спортсменів і учасників заходів, склади, тренажерний зал/зал для розминки та конференц-зал. На другому - глядачі зможуть обійти арену по колу. Тут передбачені точки харчування і торгівлі, а також адмінприміщення. А на третьому поверсі розміститься зона для VIP-глядачів, а також технічні приміщення.

Поряд з ареною спроєктована автомобільна парковка для відвідувачів і закрита парковка для автобусів команд і делегацій, адміністрації, VIP- клієнтів та іншого транспорту, а також сховище велосипедів.

Також передбачено формування нового публічного простору міста – площа перед Палацом спорту може бути використана для організації міських свят, культурних заходів, розваг та ярмарків.