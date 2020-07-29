Прохолода, свіжість і грози: як липень передасть "владу" серпню

У четвер опади ймовірні вночі у північних, західних та Вінницькій, вдень у більшості центральних, Сумській, Харківській областях та в Карпатах, температура вночі 16-21°, на крайньому заході країни 13-15°; вдень у західних та північних областях 24-29°, на решті території 29-34°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у північних, західних та Вінницькій, вдень у більшості центральних, Сумській, Харківській областях та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний (на півдні та сході країни - південно-західний), 7-12 м/с, вдень у центральних та Харківській областях подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, на крайньому заході країни 13-15°; вдень у західних та північних областях 24-29°, на решті території 29-34°; у Карпатах вночі 10-14°, вдень 17-21°", - йдеться у повідомленні.

У Києві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°. На Київщині також уночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів. Температура вночі 16-21°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом синоптиків, 31 липня у південних та східних, вночі також у центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. 1 серпня вночі у південній, вдень у північній частині країни невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; на решті території 31 липня вночі 15-20°, вдень 25-30°; 1 серпня вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На Київщині 31 липня -1 серпня без опадів, лише вдень 1 серпня невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

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Синоптики не прогнозують опадів 2- 3 серпня, лише у неділю у східних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-28°, на півдні країни місцями 30°.

На Київщині 2- 3 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

фото з сайту nashemisto.dop.ua