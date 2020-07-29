Клименко призначив нового очільника поліції Хмельниччини

У Хмельницькій області призначено нового керівника поліції області - полковника поліції Руслана Герасимчука.

Про це інформує сектор комунікації поліції в Хмельницькій області.

"Наказом голови Національної поліції України начальником ГУ НП в Хмельницькій області призначено полковника поліції Руслана Герасимчука, який раніше обіймав посаду заступника начальника ГУ НП", - йдеться у повідомленні.

Представив новопризначеного очільника поліції Хмельниччини 29 липня заступник голови Національної поліції України Олексій Руденко і побажав йому професійних успіхів.

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Уточнюється, що за час професійної діяльності в органах внутрішніх справ Герасимчук пройшов шлях від оперуповноваженого райвідділу до начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області.

Герасимчук наголосив, що одним з його основних завдань буде зробити так, аби Хмельниччина і надалі за оцінкою громадян залишалася в числі найбезпечніших областей України.