Поліцію Чернігівщини очолив киянин Нідзельський

Новим начальником Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області став Володимир Нідзельський.

Про це інформує сектор комунікації ГУ НП області.

"Поліцію Чернігівщини очолив Володимир Нідзельський. Сьогодні, 29 липня, заступник голови Національної поліції України Олег Козловський представив нового керівника особовому складу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Нідзельський, як зазначив Козловський під час представлення, має досвід роботи в регіоні, оскільки протягом року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки в Чернігівській області. Останнім часом працював на Київщині начальником управління стратегічних розслідувань.

Заступник глави Нацполіції відзначив ефективну роботу Нідзельського на попередніх посадах та подякував попередньому керівнику ГУ НП в області Едуарду Альохіну за професіоналізм.

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Нідзельський запевнив, що він відкритий до співпраці зі ЗМІ та населенням області.

Зазначається, що Альохіна переведено до центрального органу управління Нацполіції.

Володимир Нідзельський народився 30 квітня 1980 року в місті Христинівка Черкаської області, має вищу освіту, проживає в м. Києві, безпартійний. На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року балотувався в народні депутати за 97 округом Київщини як самовисуванець, але обраний не був.

Фото: npu.gov.ua