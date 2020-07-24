Колишній начальник поліції Миколаївщини очолив поліцію Сумщини

У Сумах представили нового начальника обласного ГУ Національної поліції. Ним став Олександр Анохін, який донедавна займав аналогічну посаду в поліції Миколаївщини.

Про призначення повідомив у Facebook голова Сумської обласної держадміністрації Роман Грищенко.

"Новим керівником поліції Сумської області став Олександр Анохін. Висловлюю щирі сподівання, що він докладе максимум зусиль, щоб охорона правопорядку на Сумщині здійснювалася на високому рівні, а працівники поліції мали заслужений авторитет і повагу серед земляків", - написав Грищенко.

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Голова ОДА також подякував за гарну роботу Руслану Пинязі та побажав успіхів на новій посаді.

Як повідомляв Укрінформ, Анохін очолював поліцію Миколаївської області до 22 липня, коли його змінив на цій посаді Сергій Шейхет.