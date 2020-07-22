Аваков представив нового начальника поліції Миколаївщини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у середу, 22 липня, представив нового керівника Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Сергія Шейхета.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ми повідомляємо про зміни в керівництві ГУНП Миколаївщини. За наказом Національної поліції начальником ГУНП в Миколаївській області призначено полковника поліції Шейхета Сергія Олеговича, який до цього обіймав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області", - сказав Аваков.

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Своєю чергою голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що Олександр Анохін, який до сьогодні очолював поліцію Миколаївської області, призначений головою ГУ Нацполіції у Сумській області.

Новопризначений очільник поліції Миколаївщини Шейхет запевнив, що докладе всіх зусиль, аби кожен житель регіону Миколаївщини відчував себе у безпеці.

Фото: mvs.gov.ua