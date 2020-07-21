На Дніпропетровщині представили нового очільника поліції області

Голова Національної поліції України Ігор Клименко представив на Дніпропетровщині нового керівника поліції області - Анатолія Щадила.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Наказом Національної поліції України від 20.07.2020 т.в.о. начальника ГУ НП в Дніпропетровській області полковника поліції Анатолія Щадило призначено керівником поліції Дніпропетровщини. Сьогодні представив призначеного керівника голова Національної поліції України Ігор Клименко”, - йдеться у повідомленні.

Щадило подякував керівництву МВС та Нацполіції України за довіру та можливість очолити поліцію Дніпропетровщини.

За його словами, він планує найближчим часом об’їхати кожний райцентр, поспілкуватися з громадою та оцінити довіру людей до поліцейських.

“Головне - це стабільність в області та дієва протидія злочинним проявам», - наголосив Щадило.

Фото: www.npu.gov.ua