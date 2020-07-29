У Франківську та Верховині закінчились "пакунки малюка"

В Івано-Франківську та Верховинському районі закінчились «пакунки малюка».

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив заступник директора Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА Степан Микицей.

«В Івано-Франківську і Верховині буквально учора закінчились «пакунки малюка». Відповідно, черги на бебі-бокси становлять 4 і 3 особи», - повідомив Микицей.

За його словами, ще раніше бебі-бокси припинили роздавати для породіль у Тлумацькому районі, де їх не отримали 26 малюків, і у Коломийському районі, де черга становить 109 осіб. Там бебі-бокси закінчились більше місяця тому.

«У решти районах області «пакунків малюка» вистачає до серпня включно», - зазначив Микицей.

Він пояснив, що бебі-бокси замовляли для Прикарпаття ще у лютому за потребами пологових будинків. Їх мало б вистачити до кінця літа. Втім, у Коломийському районі потребу «пакунків» розрахували не вдало, тому тепер тут виникла найбільша потреба. Крім того, на ситуацію вплинуло ще й те, що жінки не завжди народжують у тих районах, де вони прописані.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня 2018 року уряд запровадив нову традицію – надавати «Пакунок малюка», це - безповоротна соціальна допомога для кожної новонародженої дитини.

Очікували, що у 2020 році «пакунок малюка» отримають понад 330 тисяч сімей і передбачили для цього в держбюджеті 1,6 млрд грн. Втім, наприкінці червня Антимонопольний комітет України за розглядом скарг учасників закупівлі ухвалив рішення відмінити цю процедуру. Наразі уряд планує запровадити виплату грошової компенсації вартості натуральної допомоги «пакунку малюка» для дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою.