У Харкові суд залишив під вартою жінку, яка відрізала голову доньці

Київський райсуд Харкова залишив 38-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві 13-річної дочки, під вартою ще на два місяці.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Київський райсуд Харкова 28 липня погодився з доводами сторони обвинувачення і залишив підозрювану у вбивстві дочки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці - до 25 вересня", - зазначив Чубенко.

За його словами, подовження запобіжного заходу пов'язано з тим, що судово-психіатрична експертиза стану заарештованої ще не завершена.

Як повідомляв Укрінформ, рано вранці 30 квітня в поліцію надійшло повідомлення, що в Харкові Полтавським шляхом йде оголена жінка з пакетом в руці. Її затримали і виявили в пакеті відрізану голову дівчинки. Пізніше в поліцію подзвонив брат жінки і сказав, що виявив удома, в Подвірках, обезголовлене тіло племінниці.

30 квітня суд обрав для затриманої жінки - це Тетяна П'янова - запобіжний захід: два місяці тримання під вартою. У залі суду її адвокат наполягала на домашньому арешті. Жінка на суді вела себе неадекватно, і суддя видалив її із залу.

28 травня Харківська апеляційний суд відмовив у клопотанні адвоката про пом'якшення для її підзахисної запобіжного заходу. Тоді ж заарештовану направили на стаціонарну судову експертизу в Дніпровську обласну психіатричну лікарню, результатів ще немає.

Справа розслідується за статтею, пов'язаною з умисним вбивством малолітньої дитини з санкцією аж до довічного позбавлення волі.

5 травня в Подвірках під Харковом 13-річну Христину П'янову поховали. Дорослі не пустили дітей на похорон. Земляки вважають мати загиблої психічно хворою людиною.