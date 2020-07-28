У Краматорську ЮНІСЕФ презентував план роботи на сході

У Краматорську Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) презентував свій план роботи на сході України на 2020–2021 роки.

Про це повідомила Донецька облдержадміністрація.

«Діяльність Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на сході України в 2020–2021 роках обговорили перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз з заступницею голови Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лорою Білл під час зустрічі у Краматорську», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у 2020 році з 7,8 млн доларів США, запланованих для виділення для боротьби з наслідками пандемії COVID-19 на сході України, ЮНІСЕФ уже зібрав 7 млн доларів. Ця сума зібрана на додачу до 4,7 млн доларів США з 9 млн доларів, призначених для покриття гуманітарних потреб постраждалих від конфлікту сімей, та 10 млн доларів США, які скеровуються цього року на програми з відновлення та розвитку, впроваджувані в постраждалих від конфлікту Донецькій та Луганській областях.

За словами Білл, ЮНІСЕФ надає психологічну підтримку сотням тисяч дітей, молодих людей та їхнім родинам на сході України, а також проводить навчання щодо мінної небезпеки й запобіганню насильству. Окрім того, ЮНІСЕФ допомагає ремонтувати пошкоджені школи та дитячі садки, поставляє життєво необхідну воду та гігієнічні засоби, а також здійснює ремонт об’єктів водопостачання.

«У відповідь на наслідки пандемії COVID-19 ЮНІСЕФ мав змогу терміново закупити медичні, захисні та гігієнічні засоби для лікарень на сході України. Координація з місцевою владою є ключовою умовою, оскільки ЮНІСЕФ допомагає уряду розв'язувати нагальні питання, які стосуються дітей», - наголосила Білл.

Перший заступник голови Донецької ОДА Мороз зазначив, що допомога міжнародних організацій є невід’ємною частиною спільної роботи задля миру та здоров’я мешканців Донецької області.

«Ми високо цінуємо діяльність Дитячого фонду ООН у забезпеченні нормальних умов життя мирного населення, яке потерпає від збройного конфлікту на Сході України, у реалізації соціальних програм (захист прав дітей, здоров’я і харчування), а також у забезпеченні регіону питною водою», - підкреслив він.

План роботи ЮНІСЕФ на 2020–2021 роки включає зусилля з покращення доступу до соціальних послуг для вразливих сімей із дітьми та сімей із дітьми з інвалідністю, забезпечення доступу до сімейного піклування для дітей, які залишилися без батьківської опіки та мають ризики інституціоналізації.

ЮНІСЕФ продовжує працювати над підвищенням спроможності органів місцевої влади реалізовувати дружню до дитини бюджетну політику, вибудовувати систему правосуддя, дружню до дитини, створювати інклюзивне, безнасильницьке освітнє середовище для всіх.

ЮНІСЕФ має намір й надалі забезпечувати безперебійне водопостачання та водовідведення, підтримуючи публічні підприємства сфери централізованого водопостачання та громади у постраждалих від конфлікту регіонах, у тому числі для розв’язання екологічних проблем, сталого управління водними ресурсами та відходами у районах, найсильніше зачеплених конфліктом.

Цього року робота ЮНІСЕФ на сході України ще більше активізувалася у зв'язку з пандемією COVID-19. Діяльність Дитячого фонду ООН тут спрямована зокрема на покращення якості послуг ланки первинної медицини, навчання медичного персоналу, а також на забезпечення лікарів медичними засобами та обладнанням, констатували в ОДА.