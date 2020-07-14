Міністерство соціальної політики України та ЮНІСЕФ запускають проєкт з підтримки дітей, яких через COVID повернули з інтернатів у сім'ї

14 липня, 9:30 - брифінг, присвячений старту проєкту з підтримки дітей, яких у результаті карантинних заходів повернули з інтернатів у сім’ї

Організатори: Міністерство соціальної політики України; Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Учасники: Борис Лебедцов — заступник міністра соціальної політики України; Руслан Колбаса - генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей; Лора Білл — заступник голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Наїра Аветисян — керівник програм захисту дітей Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Дар’я Касьянова — голова правління Української мережі за права дітей.

Коротко. Спільний проєкт Міністерства соціальної політики України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Української мережі за права дитини направлений на розвиток та зміцнення потенціалу соціальних працівників, аби вони могли оцінити ситуацію кожної дитини, яку повернули у сім'ю, визначити її потреби та надати необхідну підтримку. Проєктом також передбачена гуманітарна допомога сім'ям, виходячи з індивідуальних потреб кожної дитини. Детальніше про задачі проєкту та план його реалізації розкажуть учасники під час заходу.

Додаткова інформація за тел.: 095-934-62-41 (Ольга Пришко, комунікаційний консультант ЮНІСЕФ); (044) 289-35-60 (Управління з питань комунікації Міністерства соціальної політики України).

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