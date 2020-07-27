Спека до 35° і грозові дощі: якою буде погода до кінця липня

Короткочасні дощі та грози у вівторок очікуються у південно-східній частині, місцями в західних та Житомирській областях, вночі на Херсонщині та в Криму місцями значні дощі, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У південно-східній частині, місцями в західних та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Херсонщині та в Криму місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вітер північно-східний (у північно-західній частині - переважно південний), 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, в західних областях 24-29°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 18-20°, вдень близько 30°, на Київщині вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Згідно з прогнозом синоптиків, 29 липня вдень у західних та Житомирській областях, 30 липня вночі у західних та північних, вдень у більшості центральних, Сумській та прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом 30 липня у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°, 30 липня у західних областях 12-17°; вдень 30-35°, у західних, 30 липня також у північних областях 23-28°.

На Київщині 29-30 липня без опадів, лише вночі 30 липня короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, вдень 30 липня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 29 липня 30-35°, 30 липня 23-28°.

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Синоптики прогнозують 31 липня у центральних, східних та південних областях, 1 серпня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, грози. Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°, на решті території вночі 14-19° (31 липня на півдні до 22°), вдень 31 липня 27-32°, 1 серпня 22-27°.

У столичному регіоні 31 липня без опадів, 1 серпня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.