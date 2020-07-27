У Харкові під час ремонтних робіт у колодязі загинули четверо комунальників

У Харкові четверо комунальників задихнулися газами під час проведення ремонту в колодязі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За попередніми даними, троє чоловіків та одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт в колодязі", - зазначили у відділі.

Повідомлення про подію, додали у відділ, надійшло до Основʼянського відділу 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства, який поінформував, що під час ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників "Харківводоканалу".

Інформація внесена до Єдиного обліку. На даний час за вказаною адресою працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

Як зазначають у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, четверо працівників комунального підприємства в Харкові отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт в колодязі.

Як з’ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один з працівників втратив свідомість та впав у колодязь. Йому намагалась допомогти троє інших співробітників комунального підприємства - двоє чоловіків та жінка.

У результаті події четверо осіб загинули на місці події від отруєння аміаком.

Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту.