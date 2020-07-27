У Харківському університеті Повітряних сил спростували інформацію про “нелюдські” умови ізоляції

У Харківському національному університеті Повітряних сил ім. Кожедуба (ХНУПС) спростували розповсюджену в соціальній мережі інформацію про «нелюдські» умови у навчальній авіабригаді, що розташовується у м. Чугуїв.

Про це пресслужба університету повідомляє на сторінці у Facebook.

«У соціальній мережі Facebook з’явилась інформація щодо «нелюдських» умов проживання військовослужбовців строкової служби у військовій частині на Харківщині (навчальна авіаційна бригада, м. Чугуїв). Повідомляємо, що інформація (у тому числі відео) подана на емоціях батьків і не відповідає реальному стану речей», - йдеться у повідомленні.

У виші пояснюють, що новоприбулих військовослужбовців з навчального центру у Львові направили до згаданої військової частини, де вони проходять обов’язковий двотижневий режим ізоляції.

«Троє з вісімнадцяти солдатів поскаржилися на стан здоров’я (встановлено діагноз: ГРВІ). Їх одразу, тимчасово, на один день, ізолювали у приміщенні медичного пункту бригади, де не завершені ремонтні роботи. Тим часом для солдатів було підготовлено окрему палату, аби уникнути ймовірного розповсюдження інфекції», - зазначають в університеті.

Пресслужба вишу наголосила, що усі військовослужбовці строкової служби проживають в належних умовах, користуються мобільними телефонами (Інтернетом) у вільний час. «Телефони здають і отримують щодня під розпис у встановлений час – такі правила», - пояснили у ХНУПС ім. Кожедуба.

Також пресслужба опублікувала фото приміщень авіабригади.

Фото: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба