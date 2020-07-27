Договір про зняття танкера Delfi з мілини підпишуть до кінця серпня - АМПУ

ДП "Адміністрація морських портів України" здійснить процедуру вибору компанії-підрядника й укладення відповідного договору щодо зняття аварійного танкера Delfi з мілини біля узбережжя Одеси до кінця серпня поточного року.

Про це заявив у понеділок, 27 липня, на брифінгу в Одесі в.о. директора ДП "Адміністрація морських портів України" Олександр Голодницький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"АМПУ розпочне вибір компанії-підрядника за перемовною (спрощеною - ред.) процедурою для виконання робіт з підняття й видалення з мілини аварійного танкера Delfi відразу після висновку експертної комісії ДСНС України щодо підтвердження рішення комісії з ТЕБ І НС Одеської ОДА про визнання події надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Потрібно буде 20 днів для перемовної процедури з учасниками тендеру на виконання робіт і вибору переможця. Ще 10 днів знадобиться на можливе оскарження рішення і укладення договору між АМПУ та компанією-переможцем", - зазначив Голодницький.

За його словами, виконання цих та інших процедур можливе лише після переходу аварійного судна під контроль АМПУ. Причому учасники наради експертів, яку скликано сьогодні в Одесі, вважають, що можливі два варіанти ліквідації аварії танкера: підняття судна або розрізання його на дві частини й видалення з мілини. Але більшість представників конструкторських бюро та науково-дослідних інститутів надають перевагу операції підняття судна, яку буде здійснено у межах виконання технічного плану, який буде реалізовуватися під контролем АМПУ.

За підрахунками фахівців, стартова ціна виконання робіт з видалення танкера з місця аварії 24,6 млн грн. Компанії, що укладе договір, знадобиться близько трьох тижнів для мобілізації техніки на місці аварії, порізки судна на дві частини і видалення. Якщо буде обрано операцію підняття танкера і видалення, на чому наполягають більшість експертів, то для виконання її потрібно буде більше часу.

Голодницький також нагадав, що ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства України вимагає підняття і віддалення судна з місця аварії, а порізка його (знищення) в тому випадку, якщо це неможливо виконати, тобто це крайній захід.

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В.о. керівника АМПУ зауважив, що судновласник та компанія-підрядник і в понеділок, 27 липня, здійснюють чергову спробу підняти танкер з мілини, хоча відповідного дозволу з боку капітана Одеського порту не мають, - термін виконання робіт завершився у неділю.

Як повідомляв Укрінформ, 25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію довкола танкера Delfi як надзвичайну місцевого рівня. На засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій. Подальші дії щодо ліквідації наслідків аварії погодженні з Державною екологічною інспекцію України та Одеським портом.

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, роботи не зупиняться навіть на період проведення тендеру (на підняття танкера Delfi – ред.). Друге - Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків, завданих екології. Третє - застосування скороченої процедури закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте - вже у вівторок буде проведена розширена нарада за участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна, додав він.

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«Судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес. Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки», - підсумував голова ОДА.