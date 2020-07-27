Договір про зняття танкера Delfi з мілини підпишуть до кінця серпня - АМПУ
Про це заявив у понеділок, 27 липня, на брифінгу в Одесі в.о. директора ДП "Адміністрація морських портів України" Олександр Голодницький, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"АМПУ розпочне вибір компанії-підрядника за перемовною (спрощеною - ред.) процедурою для виконання робіт з підняття й видалення з мілини аварійного танкера Delfi відразу після висновку експертної комісії ДСНС України щодо підтвердження рішення комісії з ТЕБ І НС Одеської ОДА про визнання події надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Потрібно буде 20 днів для перемовної процедури з учасниками тендеру на виконання робіт і вибору переможця. Ще 10 днів знадобиться на можливе оскарження рішення і укладення договору між АМПУ та компанією-переможцем", - зазначив Голодницький.
За його словами, виконання цих та інших процедур можливе лише після переходу аварійного судна під контроль АМПУ. Причому учасники наради експертів, яку скликано сьогодні в Одесі, вважають, що можливі два варіанти ліквідації аварії танкера: підняття судна або розрізання його на дві частини й видалення з мілини. Але більшість представників конструкторських бюро та науково-дослідних інститутів надають перевагу операції підняття судна, яку буде здійснено у межах виконання технічного плану, який буде реалізовуватися під контролем АМПУ.
За підрахунками фахівців, стартова ціна виконання робіт з видалення танкера з місця аварії 24,6 млн грн. Компанії, що укладе договір, знадобиться близько трьох тижнів для мобілізації техніки на місці аварії, порізки судна на дві частини і видалення. Якщо буде обрано операцію підняття танкера і видалення, на чому наполягають більшість експертів, то для виконання її потрібно буде більше часу.
Голодницький також нагадав, що ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства України вимагає підняття і віддалення судна з місця аварії, а порізка його (знищення) в тому випадку, якщо це неможливо виконати, тобто це крайній захід.
В.о. керівника АМПУ зауважив, що судновласник та компанія-підрядник і в понеділок, 27 липня, здійснюють чергову спробу підняти танкер з мілини, хоча відповідного дозволу з боку капітана Одеського порту не мають, - термін виконання робіт завершився у неділю.
Як повідомляв Укрінформ, 25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію довкола танкера Delfi як надзвичайну місцевого рівня. На засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій. Подальші дії щодо ліквідації наслідків аварії погодженні з Державною екологічною інспекцію України та Одеським портом.
За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, роботи не зупиняться навіть на період проведення тендеру (на підняття танкера Delfi – ред.). Друге - Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків, завданих екології. Третє - застосування скороченої процедури закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте - вже у вівторок буде проведена розширена нарада за участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна, додав він.
«Судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес. Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки», - підсумував голова ОДА.