З танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у Facebook.

«Чергова спроба підняти судно на кіль провалилась, натомість маємо новий вилив нафтопродуктів (ГДК) у воду. Забруднено близько 100 квадратних метрів поверхні води», - написав він.

Як зазначив Мальований, Держекоінспекцією в Одеській області відібрані проби води для лабораторного визначення вмісту ГДК. Станом на вчора, 25 липня, було встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 4,8 раза, підкреслив він.

При цьому він зазначив, що у неділю на засіданні Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА було досягнуто згоду відмовити у продовженні робіт з підняття танкера компанії-підряднику судновласника і долучити до операції потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС.

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Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Із танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак так і не зробив цього.

У суботу, 25 липня, друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Своєю чергою керівник Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

У неділю, 26 липня, проблему із затонулим танкером Delfi визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня, після чого, за словами Куцого, процес підйому танкера перейде виключно до держави.