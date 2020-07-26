Судновласник пояснив, чому під час підйому танкера Delfi порвався трос

Підняти танкер Delfi в Одесі не вдалося, тому що троси виявилися неякісними.

Про це заявив судновласник Delfi в Telegram.

«Швартові були закріплені на буксирах і зроблена спроба на малому ходу буксирувати танкер. Буксир Sea Ant використовувався як допоміжний для закладення сталевого троса. Буксири були виставлені в потрібній позиції, а саме перпендикулярно до корпусу судна, троси були вирівняні. Однак після вибірки слабини і досягнення натягу тросів, заплетені гаші на кінцях тросів почали розплітатися. Після того як були підняті швартові на берег і під час візуального огляду було з'ясовано, що троси виготовлені неякісно. При заявленому зусиллі заводом-виготовлювачем у 63 т трос витримав не більше 4 т», - йдеться в повідомленні.

За даними судновласника, планується провести ремонт тросів або доставити на місце операції нові, і з понеділка продовжити буксирування.

Як повідомлялося, в ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний".

Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

У суботу, 26 липня 2020 року, з другої спроби компанії-підрядника Smart Marine Concept і екіпажів двох буксирів зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, за допомогою якого один з буксирів намагався зрушити судно і поставити його на рівний кіль.