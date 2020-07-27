На Вінничині через п’яного пасажира маршрутка потрапила в ДТП

У Вінницькій області поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій через нетверезого пасажира постраждало п’ятеро людей.

Про це інформує поліція Вінницької області у Facebook.

«26 липня о 13 годині в с. Северинівка Тростянецького району мікроавтобус Mercedes Sprinter, який рухався сполученням Вінниця – Бершадь, зіткнувся з вантажним автомобілем Renault, запаркованим на узбіччі дороги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі з різного ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями госпіталізовані до травматологічного відділення райлікарні. Серед постраждалих – жителі Тростянецького району віком 51, 17 років, дві мешканки міста Бершадь віком 20 років та 71-річна жителька Бершаді.

За попередньою інформацією слідства, під час руху мікроавтобуса у нетверезого пасажира з водієм виник конфлікт: чоловік вимагав здійснити зупинку транспортного засобу, а коли водій відмовився зупинитися, пояснивши, що це дозволено лише у визначених місцях, пасажир вхопився за руль. У результаті водій не впорався з керуванням мікроавтобусу та зіткнувся із запаркованою вантажівкою.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 ККУ, в рамках якого будуть встановлені усі обставини і причини аварії.

Після проведення необхідних слідчих дій, зокрема, опитування свідків події, ряду експертиз, буде надана правова оцінка дій нетверезого пасажира.

Освідування на місці події показало наявність в його організмі 1,7 проміле алкоголю. Водій маршрутного таксі був тверезим.