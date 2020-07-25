Автотроща на Хмельниччині: Honda не пропустила швидку, є постраждалі

На Хмельниччині у місті Кам'янець-Подільський напередодні увечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Honda Accord та карети швидкої допомоги, у легковику перебувало четверо пасажирів, у "швидкій" - п'ятеро. Всі 9 осіб, їх госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 липня о 18:45 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легкового автомобіля Honda Accord та карети «швидкої», що сталася на перехресті вулиць Пушкіна та Привокзальна в м. Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що внаслідок автотрощі в салоні легкового автомобіля затиснутими опинилося троє людей. Бійці ДСНС, оперативно приступили до деблокування потерпілих за допомогою спецінструменту. Водія та двох пасажирів легковика передали медикам.

"Загалом на момент ДТП в салоні Honda Accord перебувало четверо людей, а у "швидкій" п’ятеро. Всіх постраждалих було госпіталізовано для надання допомоги", - інформували в ДСНС.

Як зазначає поліція Хмельницької області, 29-річний водій автомобіля Honda Accord, виїжджаючи на перехрестя з другорядної дороги, не надав перевагу кареті швидкої допомоги, яка рухалася по головній дорозі з проблисковими маячками, транспортуючи хворого до лікарні.

Внаслідок ДТП травмувався водій автомобіля Honda Accord та троє його пасажирів – дві жінки, 1996 і 2002 р.н., та чоловік, 1999 р.н.

Травми отримали усі троє працівників медичної бригади, а також 74-річна пацієнтка та її 46-річна супроводжуюча.

Фото: поліція Хмельницької області / ДСНС