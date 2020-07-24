У Дніпрі зіткнулися мікроавтобус і ВАЗ, шестеро постраждалих

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів ВАЗ-2107 та Mercedes-Benz VITO. Внаслідок ДТП постраждали 6 осіб, до прибуття підрозділу ДСНС було надано допомогу та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Співробітниками ДСНС допомога не надавалась за відсутністю потреби", - поінформували рятувальники.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у поліції, за попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ зупинився на розриві двох суцільних смуг, за ним стояли ще близько трьох машин.

У цей момент Mercedes мав намір об'їхати машини, які пропускали транспорт, виїхав через суцільну на зустрічну смугу руху, але втратив контроль над автомобілем.

В результаті мікроавтобус вилетів на узбіччя, де врізався у дерево.

Фото: ДСНС