"Полтавського терориста" досі шукає поліція

Працівники поліції продовжують пошук Романа Скрипника, який 23 липня у Полтаві захоплював двох правоохоронців у заручники.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

«Всі заходи (з пошуку Скрипника – ред.) продовжуються щодня. Працівники поліції продовжують прочісувати і поля, і лісопосадки, і населені пункти, і залучається також спеціальна техніка. Активно продовжуємо шукати», - повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 23 липня у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, але після перемовин обміняв його на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на автомобілі, наданому відповідно до його вимог. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. - за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Пізніше в Офісі генпрокурора поінформували, що було створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області.

23 липня правоохоронці оголосили Скрипника у розшук.