"Мотопробіг Єдності 2020" завітав до Харкова

Півтори сотні байкерів завітали до Харкова у рамках всеукраїнського "Мотопробігу Єдності 2020".

Учасники акції зібралися біля волонтерського намету "Все для перемоги" на площі Свободи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Байкери України виступили з ініціативою проведення уже четвертого "Мотопробігу Єдності 2020". Наша мета - підтримка ідеї збереження територіальної цілісності України, єдності жителів України, у тому числі тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Ми веземо прапори України і кримськотатарські прапори та плакати: "Крим це Україна" - і жодних політичних знамен", - зазначив організатор пробігу киянин Микола Спірідонов.

"Мотопробіг Єдності 2020" у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, до Харкова учасники мотопробігу прибули з Полтавської області: "Основна група байкерів, яка рухається від західних регіонів - більше півсотні людей. Однак на межі областей до нас завжди приєднуються члени місцевих байкерських клубів, ось чому до Харкова нас заїхало так багато".

Спірідонов додав, що вже зранку байкери візьмуть курс на Куп'янський район і далі, через Ізюм - на Донеччину.

Харків'яни гостинно зустріли учасників мотопробігу - просто неба на гостей чекали чай, кава, бутерброди, домашнє печиво. Тут-таки обмінювалися думками, планами, робили селфі...

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня в Ужгороді стартував четвертий за рахунком "Мотопробіг Єдності 2020". Він пролягає більш як на 6000 км через п’ятдесят одне місто й містечко по всій Україні. Пробіг фінішує 2 серпня у Запоріжжі на острові Хортиця. Напередодні в районі Чонгару на Херсонщині відбудеться церемонія передачі кримськотатарського прапора до тимчасово анексованого Криму.