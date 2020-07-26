На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води

На річках Закарпатської області 26-27 липня очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, без негативних наслідків.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Facebook.

«За даними Укргідрометцентру, 26-27 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, без негативних наслідків», - йдеться у повідомленні.

У місцях проходження сильних злив відбуватиметься: на малих водотоках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м; формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Читайте також: ДСНС попереджає про можливе підтоплення на Закарпатті та Волині через зливи

Зазначається, що у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого грунту.