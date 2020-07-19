ДСНС попереджає про можливе підтоплення на Закарпатті та Волині через зливи

У неділю, 19 липня, увечері та 20 липня через дощі можливе підняття рівня води у річках західних областей України, зокрема, можливе підтоплення понижених місць у населених пунктах Закарпаття, а також сільськогосподарських угідь на Волині.

Про це попереджає ДСНС.

"Протягом другої половини дня 19 липня та першої половини ночi 20 липня в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8м; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту", - йдеться в попередженні.

Також зазначається, що 19 - 20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 08 год 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

19-20 липня на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

20-21 липня, у зв'язку з очікуваними опадами, в басейнах Прута, Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8 год 19 липня, без негативних наслідків.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 4 особи (Івано-Франківська область).

Зруйновано та пошкоджено сотні будинків, мостів, доріг.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.