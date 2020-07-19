Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках на заході

У річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) у неділю та понеділок очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 - 20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 08 год. 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що 19-20 липня на річці Прип'ять у створi поста Рiчиця та на річці Стохiд у створi поста Любешiв (Волинська область) утримуватиметься перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

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Гiдрологiчнi прогнози, зауважує пресслужба, уточнюватимуться з огляду на синоптичну ситуацію.