На вулиці Львова виїхали поліцейські мотопатрулі

У Львові стали до служби поліцейські патрулі на мотоциклах – загалом правопорядок забезпечуватимуть дев'ять екіпажів.

Про це повідомляє Львівська міськрада.

«Львів - друге місто Україні після Києва, де відсьогодні на вулицях міста буде працювати мотопатруль… Специфіка міста не зовсім часто дозволяє нам вчасно приїхати на ту чи іншу подію. Автомобіль буде їхати довго, піший патруль буде йти довго, тому мобільність і оперативність мотопатруля - основне», - заявив з цієї нагоди начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

У Львові розпочав роботу мотопатруль / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Новоутворені бригади пройшли навчання та оснащені всім належним для роботи обладнанням. Екіпажі будуть виїжджати на порушення правил дорожнього руху, екстрені ситуації (замінування, вибухи, пожежі - тобто випадки, які передбачатимуть приїзд спеціальних служб) та при потребі здійснюватимуть супровід колон.

Міський голова Львова Андрій Садовий привітав працівників поліції з початком мотопарулювання, завдяки якому місто має стати ще безпечнішим для мешканців і гостей.

«Львів є перший після Києва, бо Київ - це наша столиця, але Львів - це душа нашої країни. Велика подяка за те, що ми від сьогодні маємо такий серйозний мотопатруль. Наша політика чітка - Львів був, є і завжди має бути максимально безпечним містом, щоб львів`яни почувалися в комфорті, а гості, які приїжджають, були щасливі і могли пізнати історію нашого міста та полюбити його»,- зазначив Садовий.

Від стін міської ради, де відбулося урочисте привітання, мотобригади відразу роз’їхалися патрулювали вулиці Львова.