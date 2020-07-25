До +36° і грози: якою буде погода в регіонах

Невелий дощ у неділю очікується у західних, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, Житомирській, вночі також місцями в Київській та Чернігівській областях невеликий, вдень у західних областях помірний короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°; вдень у західних та Житомирській областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південних областях до 35°" , - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 28-30°, на Київщині вночі 12-17°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом, 27 липня в західних областях та Приазов'ї, 28 липня в північних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, в західних областях 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 31-36°.

На Київщині 27 липня опади не прогнозуються, 28 липня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

Синоптики прогнозують у західних та північних областях 29 липня невеликі, 30 липня помірні короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів, лише у центральних областях вдень 30 липня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-21°, вдень у північних та західних областях 26-32° (30 липня на заході місцями 23-25°), на решті території 30-36°.

У столичному регіоні 29 липня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ; 30 липня помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.